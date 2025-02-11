Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ilçedeki TOKİ konutlarındaki yangın tedbirleri denetlendi.

Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın öncesi tedbirlerin arttırılması amacıyla ilçede bulunan TOKİ konutlarını denetledi. İhtimal yangınlara karşı binaların aldığı önlemleri inceleyen ekipler, eksik tedbirler tespit edilen binalara gerekli uyarıları yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaca Belediyesi İtfaiye Amiri Murat Bulut, "Yangın güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. TOKİ konutlarında yapılan denetimler, ihtimal bir yangın durumunda can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik. Eksiklikler tespit ettiğimiz yerlerde ise gereken önlemleri alması için sakinleri uyardık" dedi.

Öte yandan, denetimlerin devam edeceği ve vatandaşların yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmesi çalışmaların artırılacağı söylendi.