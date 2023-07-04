Denizli’nin Alaattinliler Yardımlaşma Derneğinin (AYDER) genel kurulu ve başkanlık seçimi yapıldı. 22 yıldır derneği başkanlığını yürüten Hüseyin Okcan, yeniden aday oldu. Kullanılan oyların tamamını alan Okcan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Denizli’nin Acıpayam İlçesine bağlı Alaattin mahallesinde kurulu, üniversite öğrencilerine burs, mahalledeki ilkokul ve ortaokulun kırtasiye masraflarının karşılanması ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için kurulan Alaattinliler Yardımlaşma Derneğinde (AYDER) seçim heyecanı yaşandı. 11. Genel kurulda 22 yıldır AYDER Başkanlığını yürüten Hüseyin Okcan, başkanlık görevine tekrar aday oldu. Tek liste ile seçime giden Okcan, kullanılan 68 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Derneğe destek olan bin 500 hayırsever ve gönüllünün bulunduğunu, derneği resmi 120 üyesinin bulunduğuna dikkat çeken AYDER Başkanı Hüseyin Okcan, “Dernek olarak üyelerimizin, hayırseverlerimizin ve bağışçılarımız destekleriyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Alaattinli olup ta üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize burs desteği veriyoruz. Şuanda derneğimizden 47 üniversite öğrencimize aylık 400 TL gönderiyoruz. Mahallemizdeki ilkokul ve ortaokulun tüm kırtasiye malzemelerini dernek olarak biz karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek veriyoruz. Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda paketleri gönderiyoruz. Yönetim kurulumuzla birlikte tam bir uyum içinde mahallemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Beni yeniden başkanlık görevine seçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

AYDER Başkanı Hüseyin Okcan’ın ekibinde İsmail Uçmaz başkan yardımcısı, Şaban Sönmez, Osman Yaykıran ve Mevlut Arman üye, denetim kurulu başkan Hüseyin Yaykıran, başkan Yardımcıları Selçuk Korkmaz, Şahin Gezer, gençlik kolları başkanı Selçuk Korkmaz, kadın kolları başkanı Berna Karakuzu ve başkan yardımcısı Ayten Yaykıran, görev yapacak.