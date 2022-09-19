Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Alaattin Akel, önümüzdeki ay yapılacak olan seçimlerde tekrar aday olduğunu açıkladı.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Alaattin Akel, önümüzdeki ay yapılacak olan seçimlerde tekrar aday olduğunu açıkladı.

Daha önce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinde bulunan Alaattin Akel, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. "Üyelerimiz ve güzel Sungurlu’muza hizmet edebilmek için omuz omuza birlikte çalışacağız" diyen Alaattin Akel, ekip ruhuyla çalışacaklarını dile getirdi.

El ele, omuz omuza birlikte çalışacaklarını ifade eden Akel, "Memleketimizin iş insanları ve toplumun tüm dinamikleri ile birlikte çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hareket etmek istiyoruz. Bu anlayış ve enerjimiz ile yönetimde yer alacak olan tüm üye ve esnaf arkadaşlarımızla birlikte hep beraber el birliği ile yürüyecek çok yolumuz ve işlerimizin olduğunu belirtmek isterim. Sungurlu’nun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyine katkılar sunmak, toplumsal birlikteliğimiz ve huzurumuz ile ticari faaliyetlere katma değer sağlamak ve esnafımızın her türlü sıkıntılarının giderilmesinde aktif rol almak için çıktığımız bu yolda değerli ağabeylerim ve kardeşlerimiz ile birlikle hizmete talip olduğumuzu, 15 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde arkadaşlarımızla birlikte ve el birliği ile Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.