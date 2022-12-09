Başiskele Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmete açtığı Âlâ Mekan’da ilk dersler verilmeye başlandı. Merkeze gelen öğrenciler, satranç ve müzik eğitimi alıyor.

Başiskele Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmete açtığı Âlâ Mekan’da ilk dersler verilmeye başlandı. Merkeze gelen öğrenciler, satranç ve müzik eğitimi alıyor.

Gençlerin gelişimlerini katkı sunmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak amacıyla birçok merkez inşa eden Başiskele Belediyesi, son olarak Yeniköy Kültür Merkezi’ni restore ederek, "Âlâ Mekan’a" dönüştürdü. Gençlerin büyük beğenisini toplayan mekanda ilk dersler başladı. Merkeze gelen gençler müzik ve satranç derslerine katılıyor.

Gençlerin yeni cazibe merkezinde eğitim salonları, kütüphane, etüd sınıfları, müzik ve bilim atölyeleri, oyun odaları, greenbox stüdyosu, masa tenisi, satranç, langırt masaları ve oyun odaları yer alıyor. Çeşitli eğitim, aktivite ve etkinliklerin de yapılacağı Âlâ Mekan’da eğitim ve eğlence bir arada olacak.