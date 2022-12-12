Cenaze namazına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören baba Halis Ala’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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