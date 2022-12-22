Şanlıurfa’da nostalji sever bir vatandaş kamyonunu, ‘Al Yazmalım’ sinema filminde yer alan kamyona benzer hale getirdi. Balıklıgöl yakınlarında kamyonu gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Şanlıurfa’da nostalji sever bir vatandaş kamyonunu, ‘Al Yazmalım’ sinema filminde yer alan kamyona benzer hale getirdi. Balıklıgöl yakınlarında kamyonu gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Şanlıurfa’da nakliye işinde çalışan Ahmet Doğan isimli vatandaş ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmine olan hayranlığı nedeniyle kamyonunu filmdekine benzer hale getirdi. Başrollerini Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın paylaştığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmi hala sinema tarihinde bir başyapıt olarak gösteriliyor. Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini, Cahit Berkay’ın müziğini yaptığı filme hayranlığı olan Şanlıurfalı Ahmet Doğan, aracını Kadir İnanır’ın kullandığı kamyonun renkleri ve resimleriyle süsletti. Şanlıurfalı Ressam Ali Korkmaz’ın ‘Al Yazmalım’ kamyonuna bire bir benzettiği kamyon, kentte ilgi odağı oldu. Kamyonu karşısında vatandaşlar, nostaljiyi yaşadıklarını belirterek, kamyonla hatıra fotoğrafları çektirdi. Kamyon sahibi Ahmet Doğan, aracını sevdiğini ara sıra şehir turu yaparak nostaljiyi yaşayıp, yaşatmaya çalıştığını aktardı. Doğan, aracını satmayı düşünmediğini söyledi.

55 yıllık ressamdan Al Yazmalım kamyonu

Kamyon üzerindeki yazı ve resimleri çizen Ressam Ali Korkmaz, “Nostaljidir bu, unutulan bir şeyi yeniden canlandırmak çok güzeldir. Bunu yanı sıra memlekete bir eser kazandırmakta çok güzel bir duygudur. Kamyon kadar önemli olan üzerindeki resim ve yazıdır. Ben ilkokul 3’üncü sınıftayken gördüğüm insanın resmini yapardım. İlk sergimi de 1977’de açtım. Ben mesleğime aşığım. Mesleğimi çok seviyorum. 55 yıldır en iyisini yapmak için elimden fırça düşmedi. Her gün bir fiil olarak resim çiziyorum. Ben yalnız yazı değil aynı zamanda bir ressamım. Bu kamyon üzerindeki yazı ve resimleri de canla başla severek yaptım. Ben öğretmenliği de severek yapıyordum. Bir işi severek yapacaksın ki başarılı olasın. Mesleğini hem sevecek hem de muhtacın olacak ki başarılı olasın. İnsan mesleğini sevdiği zaman ortaya çok güzel şeyler çıkıyor” dedi.

Kamyon sahibi Ahmet Doğan, “Şimdi çocukluğumdan beri eski filmlerden de esinlenerek böyle bir merakım vardı. Esasen böyle araçları da seviyordum. Yaklaşık 4-5 ay içerisinde bu aracı toparladık. Böyle bir araca binip çarşıda gezdiğiniz zaman insanların tepkisi çok güzel oluyor. Bu durum ister istemez insanı mutlu oluyor. Bu kamyonun yapılması çok yorucu bir iş oldu fakat yorgunluğumuza değdi. Şu an için bu aracımı otomobil niyetine kullanıyorum. Herhangi bir şekilde satmayı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Kamyonu görür görmez hatıra fotoğrafları çekerek duygulandığını belirten Mehmet Polat, “Duygulandım, geçmişe gittim. 70’li, 80’li yıllarda izlediğimiz bir filmin içinde bulunan al yazmalım kamyonunun benzerini yapmışlar. O anı yeniden yaşadım. Şu anda da o duyguyu yaşıyorum” dedi.

Şanlıurfa ziyaretinde kamyonu karşısında görünce eskilere gittiğini aktaran vatandaşlardan Adnan Ulus, “Bir anda çok duygulandım. Eski günlere gittik. Kamyonu görünce hemen gelip bir fotoğraf çektirmek istedik. Kamyon bizi eskilere götürdü. Gayet güzel ve nostaljik olmuş. Eski Türk filmlerindeki gibi gayet güzel olmuş” ifadelerini kullandı.