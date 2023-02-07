Ankara’da yerel yönetimlerin dayanışma çağrısında bulunmasının ardından vatandaşlardan gelen ayni yardımlar TIR’lar ile deprem bölgelerine aktarılıyor.

Ankara’da yerel yönetimlerin dayanışma çağrısında bulunmasının ardından vatandaşlardan gelen ayni yardımlar TIR’lar ile deprem bölgelerine aktarılıyor.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de yıkıcı etkiye sebep olan depremlerin ardından Türkiye’nin her yerinden deprem bölgesine yardımlar gönderiliyor. Ankara’da da belediyeler dayanışma çağrısında bulunarak vatandaşlardan gelen yardımları sınıflandırarak bölgeye gönderdi. Akyurt ilçesinde de sabahın erken saatlerinde Akyurt Kaymakamlığı’nda yapılan toplantının ardından harekete geçildi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, yardım kampanyasını ihtiyaç malzemelerini ve toplanma yerini duyurdu. Yardımlar adeta sel oldu, saatler içerisinde TIR’lar yardım malzemeleriyle birlikte yola çıkmaya başladı. Aynı saatlerde Akyurtlu bir iş insanı, bir adet, “lowbed” olarak tabir edilen çekicisini belediyeye gönderdi. Akyurt Belediyesi Lojistik Tesislerinde bir ekskavatör ve bir kepçe, TIR’a yüklendi. Akyurt Belediyesinden bir teknik ekip de oluşturuldu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yardım çalışmalarıyla ilgili yapılanları şu ifadelerle aktardı:

“Yaptığımız açıklamanın ardından Akyurtlular yardımlarını tabiri yerindeyse su gibi akıttılar. Buradan Lojistik Tesislerimize geçerek iş makinelerimizin hazırlığını tamamladık. Akyurtlu iş insanı Metin Çınar, sağ olsun kendi araç filosundan bir adet lowbed ve çekiciyi bize tahsis etti. Biz de iki hafriyat kamyonu, bir ekskavatör ve bir kepçeyi yola çıkardık. Yardım toplama noktamızda resmi kurumlardan gelen personelin yardımları sınıflandırması, tam bir birliktelik örneğiydi. Arkadaşlarımız gelen yardımları paketlemeye yetişemediler. Şu ana kadar toplam 7 TIR ve kamyon dolusu malzeme yola çıktı. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Doldukça araçlarımızı yola çıkarıyoruz. Bu birliktelik bizi büyük millet yapan en önemli olgu. Bir inşaat mühendisimiz, Plan ve Proje Müdürümüz ve Temizlik İşleri Müdürümüzden oluşan teknik ekibimiz de iş makinalarıyla birlikte bölgeye hareket etti. Oradan gelecek raporlarla çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Akyurt Belediyesinden 13 çalışma arkadaşımız gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gitti. Hava şartları oldukça zorlayıcı. Allah ekibimizle birlikte, Ankara’dan, Türkiye’nin her yerinden bölgeye giden ekiplerin yardımcısı olsun.”