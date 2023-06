Akyurt Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile bu yıl 600 öğrenci Çanakkale’ye gidiyor.

8 ve 12. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan kafileler, 1 hafta süren tarihi alan gezisiyle Çanakkale Destanı’nı rehberler eşliğinde yerinde yaşıyor. Öğrencilerle birlikte Kilitbahir, Seyit Onbaşı heykeli, Şehitler Abidesi, ANZAC Koyu, Hastane Şehitliği, Sargı Yeri Şehitliği, 57’nci Alay Şehitliği ve Conkbayırı’na giden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, her yıl bu etkinliği sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Ayık, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte her yıl öğrencilerimizi Çanakkale’ye gönderiyoruz. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl gençlerle beraber bizler de Çanakkale’ye gittik. Rehber eşliğinde şehitliklerimizi ziyaret ederek 108 yıl önce atalarımızın hangi şartlarda vatanı savunduğunu, zorluklar içerisinde nasıl destan yazdıklarını öğrendik. Gençlerimiz hayatları boyunca orada anlatılanları hatırlarından çıkarmadan, o bilinçle çalışacak ve vatanımızın geleceğini şekillendirecekler. İçlerinde ilk defa deniz göreceği için heyecanlanan, ilk defa arabalı vapura binen ve bunu dile getirerek mutluluğunu paylaşan çocuklarımız da vardı. Akyurt Belediyesi olarak özellikle eğitim alanında yapılan faaliyetler ile öğrencilerimize yönelik tüm etkinliklerde elimizden gelen tüm desteği bugüne kadar sağladık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımız sürece her yıl bu etkinliğimizi sürdüreceğiz. Katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 hafta süren geziler boyunca 13 otobüsle düzenlenen turlarda Akyurt’un gençleri unutamayacakları hatıralar biriktirdi.