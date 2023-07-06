Akyurt Belediyesinde uzun soluklu yaz eğlenceleri başladı. Çocukların yaz akşamlarında güzel vakit geçirebilmeleri için palyaço, illüzyon, sürpriz yarışmalar, oyunlar ve bubble show gösterileri ve konserler düzenleniyor.

Akyurt Belediyesi Kültür Parkı’na akın eden çocuklar ve aileleri sahnedeki şovları ilgiyle izliyor. Akşam saatlerinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da çocukların heyecanına ortak olmak için etkinlik alanına geliyor. Etkinliğin ilk gününde konuşan Başkan Hilal Ayık, etkinliklerin 8 hafta boyunca süreceğini belirterek, “Akyurt’ta göreve başladığımız günden bu yana projelerimizi hayata geçirirken sosyal etkinliklere de mümkün olduğunca yer verdik. Her hafta bir gün çocuk etkinliği, bir gün konserimiz olacak. Yaz boyu her hafta devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl TRT Türk Halk Müziği sanatçılarımız Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür’ü Akyurtlularla buluşturduk. Sanatçılarımızın güzel sahnesi unutulmazdı. Bu yılki programlarımıza yine iki kıymetli sanatçımızla başladık. Kültür Park dolup taştı. Gerçekten muhteşem bir akşamı geride bıraktık. 8 hafta boyunca devam edecek yaz etkinliklerimize tüm Akyurtluları bekliyoruz” dedi.