Ankara’nın Akyurt Belediyesi, Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde lavanta bahçesi açtı.

Çalışmaları tamamlanan ve hizmete açılan Akyurt Belediyesi Lavanta Bahçesi hem Çubuk hem de Esenboğa yolunu kullanan vatandaşların mola noktası oldu. Akyurt Belediyesi, üç yıl önce başlattığı çalışma ile Esenboğa havalimanı yolu yakınındaki 48 dönümlük arazinin 35 dönümünde 11 bin lavanta fidanını toprakla buluşturmuştu. Lavanta Bahçesi, havalimanı yolcularına sunduğu görsel şölenin yanında içerisinde barındırdığı çocuk parkı, halı saha ve basketbol sahası ile çocukların eğlenebildiği, yetişkinlerin ise dinlenebildiği bir alana dönüştü.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırdıklarını belirterek, Esenboğa Havalimanı yolcularına da görsel bir şölen sunulduğunu söyledi. Ayık, lavanta bahçelerinin güzel görüntüler sunarak insanların ilgisini çeken alanlar. Bunun yanında evlenen çiftlerin de düğün fotoğraflarını çekmek için tercih ettiği güzel mekanlar arasında. Bir başka özelliği de Ankara üzerinden Esenboğa havalimanına inen uçaklardan baktığınız zaman mor renkli muhteşem lavanta çiçekleri görülebilecek. Alanı kuşbakışı gören yolcular, yerde lavantalarla Akyurt yazılı motifi de okuyabilecek. 3 yıl önce toprağa dikerek büyüttüğümüz lavantalar Akyurt’umuza yeni bir yaşam alanı oldu” ifadelerini kullandı.

Lavanta bahçesine gitmek isteyenler, Esenboğa Havalimanı yolu Çubuk kavşağından Balıkhisar tabelasını takip ederek alana ulaşabilecekler.