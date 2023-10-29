Ankara’nın Akyurt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Kutlama programı Kaymakam Mehmet Tunç ve Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Daha sonra ilçe meydanından Akyurt Stadı’na kortej düzenlendi. İlçe stadında düzenlenen törende Kaymakam Tunç ve Belediye Başkanı Ayık, halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu program, öğrencilerin şiirler okuması, oratoryo, halk oyunları gösterisi, Akyurt Belediyesi Mehteran Ekibi, Ankara Kulübü

Akyurt Şubesi seymenlerinin gösterisi sonrası geçit töreni ile sona erdi.