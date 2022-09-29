Akyurt Belediyesi, yaz etkinliklerinin ardından sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Akyurtlu kadınlar için Kırşehir ve Nevşehir gezisi düzenlendi.

Akyurt Belediyesi, yaz etkinliklerinin ardından sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Akyurtlu kadınlar için Kırşehir ve Nevşehir gezisi düzenlendi.

Gezilere başvuru sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, geziye 3 bin kişinin katıldığını söyledi. Başkan Ayık, “2022 yazını çok yoğun etkinlik takvimiyle geçirdik. 8 hafta boyunca çocuklarımız için oyunlar ve yetişkinlerimiz için konserler düzenledik. 30 Ağustos Zafer Konseri ile de bunu taçlandırdık. Üniversite öğrencilerimizle Teknofest’e gittik. Kadınlarımızdan da gezi için yoğun bir talep geldi. Kırşehir’de Ahi Evran Türbesi, Cacabey Türbesi ve Neşet Ertaş Müzesi, Nevşehir’de ise Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ile Kapadokya’yı kapsayan bir gezi rotası oluşturduk. Her gün iki otobüsle Akyurt’tan yola çıkan hanımlar, bu rotaları takip ederek güzel bir gezi gününü tamamlıyorlar. Buradan güzel arkadaşlıklar da ediniyorlar. Etkinliğimize katılan tüm Akyurtlu kadınlara teşekkürlerimi iletiyorum. Gezilerin güzel hatıralarla geçmesini temenni ediyorum" dedi.