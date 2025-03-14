Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce TOKİ Ortaokulu’nda bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip, ilçedeki okullar ve devlet kurumlarının depolarında atıl durumda bekleyen elektronik ve

bilgisayar malzemelerini toplayarak yeniden kullanıma kazandırıyor. Bu kapsamda Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Bilişim Teknolojileri Alanı’nda incelenen ve onarılan bilgisayarlar, laboratuvar altyapısı olmayan okullara kazandırılıyor. Projeyle atıl durumdaki bilgisayarların tekrar eğitime kazandırılması sağlanırken, öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunuluyor. Çalışmalar neticesinde TOKİ Ortaokulu’nda bir bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarın açılışı, Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çırakoğlu ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından gerçekleştirildi. Açılış töreninde projenin eğitimde fırsat eşitliği sağlaması açısından büyük bir önem taşıdığı vurgulandı.

Akyurt’ta ilerleyen süreçte başka okullarda da bilgisayar laboratuvarlarının kurulması hedefleniyor.