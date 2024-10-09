Ankara’nın Akyurt Belediyesi, ilçedeki okulların hijyen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürerek önemli bir destek sağlıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ilçede bulunan tüm okulların yıllık temizlik malzemesi ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda 33 farklı kalemden oluşan temizlik malzemesi paketleri, okullara teslim edildi.

Belediye yetkilileri, öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için çamaşır suyu, tuvalet temizleyici, yer temizleyici, cam temizleyici, sıvı sabun, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi temel temizlik ürünlerinin düzenli olarak okullara ulaştırıldığını belirtti. Temizlik malzemelerinin eksiksiz olarak teslim edilmesi, okulların hijyen standartlarını korumalarına ve öğrencilerin temiz bir ortamda öğrenim görmelerine imkan tanıyor.

Hijyen için büyük destek

Teslim edilen temizlik malzemeleri, okulların eğitim yılı boyunca hijyen şartlarını en üst seviyede tutabilmelerini amaçlıyor. Özellikle salgın sonrası artan hijyen hassasiyeti göz önüne alındığında, bu desteğin önemi daha da artıyor. Okullara sağlanan temizlik malzemeleri, yalnızca sınıfların değil, aynı zamanda tuvalet, koridor, öğretmen odası gibi ortak alanların da hijyenik kalmasına katkıda bulunacak.

Eğitime kesintisiz destek

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eğitim alanında verdikleri desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Eğitim bizim öncelikli konularımızdan biri. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımızın hijyen şartlarını sağlamak, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alması için çok önemli. Bu desteği her yıl sürdüreceğiz."

Belediyenin bu desteği, veliler ve okul yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Veliler, Akyurt Belediyesi’nin eğitime ve çocukların sağlığına verdiği önemin, okullara sağlanan bu temizlik desteğiyle somut hale geldiğini belirtiyor.