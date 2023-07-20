Ankara’nın Akyurt ilçesinde 8 hafta sürecek yaz konserlerinin 3’üncü haftasında Anıl Araz konser verdi.

Konseri izlemek için Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Harun Gürcan, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti Akyurt İlçe Koordinatörü Cihan Tüfekli, Belediye Meclis Üyeleri ve her yaştan Akyurtlu vatandaş Kültür Park’a akın etti.

Konser sayesinde sevilen Ankara türküleriyle unutulmaz bir akşam yaşayan Akyurtlulara hitap eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Sahneye gelirken arka taraftan dolaşarak geçtim. Çayını alan, çekirdeğini alan, ailesiyle birlikte güzel vakit geçiriyor. Bu güzel görüntü de bizi mutlu etmeye yetiyor. Biz sizleri her hafta bekliyoruz. İyi ki geldiniz” dedi.

Sahnenin önünü dans pistine çeviren Akyurtlular hareketli türkülere oyunlarıyla eşlik etti.