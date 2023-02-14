Akyurt Belediyesi Kahramanmaraş’ta kurduğu çadır ile günde 3 bin kişiye çorba ve yemek ikramı yapıyor.

Akyurt Belediyesi Kahramanmaraş’ta kurduğu çadır ile günde 3 bin kişiye çorba ve yemek ikramı yapıyor.

Ankara’dan da belediyeler yardım duyurularını yaparak vatandaşlardan gelen yardımları sınıflayıp bölgeye gönderdi, iş makineleriyle, personel gücüyle yaraları sarmak için seferber oldu. Akyurt Belediyesi ise bugüne kadar 52 araç dolusu yardım malzemesini depremzedelere ulaştırdı. Bunun yanı sıra bir de çadır kurarak günlük 3 bin kişiye sıcak çorba ve yemek ikram etmeye başladı.

Bu zor zamanlarda gösterdikleri birlikteliğin devam edeceğini bildiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Allah ülkemize böyle acıları tekrar yaşatmasın. Sahra çadırımızı Kahramanmaraş’ta hizmete alarak her gün 3 bin kişiye sıcak çorba ve yemek ikramı yapmaya başladık. Ayrıca kek, bisküvi, sandviç, meyve suyu ve çay ikramlarımız da kesintisiz olarak devam ediyor. Afetzede vatandaşlarımızın misafir edilebilmesi için yurtlar ve resmi kurumların misafirhanelerinin yanı sıra mahallelerimizde bulunan konaklarımızı da misafirhaneye çevirdik. Akyurt’un çeşitli noktalarında kalan afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ekipler kurduk. Ziyaretlerimizi yaparak ihtiyaçları karşılıyoruz. Çeşitli ulaşım araçlarıyla yakın çevremize gelen afetzede vatandaşlarımızı bulundukları yerden alarak Ankara’da AŞTİ ve Ankara Tren Garı’na taşıyoruz. Gördük ki böyle zamanlarda milletimiz büyük bir kenetlenmeye imza atıyor. Bu kenetlenme bizi büyük millet yapan en önemli olgu. Az çok demeden, Belediyelerimiz tüm imkanlarını afetzedeler için seferber etti. Bu zor zamanlarda gösterdiğimiz birliktelik inşallah hep devam edecek. Allah ülkemize böyle acıları tekrar yaşatmasın. İnşallah bu günleri de birlik olarak atlatacağız” dedi.