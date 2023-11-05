Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ile Cumhuriyet Meydanı esnafını ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan esnafı ziyaret eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Akyurt esnafının ihtiyaçlarını bire bir dinleyerek belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ayık, şunları söyledi:

“Akyurt’u daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için halkımızla bir araya gelerek görüşlerini, fikirlerini almaya özen gösteriyoruz. Çalışmalarımıza karar vermeden önce ilk olarak halkımızı düşünüyoruz. Onların menfaatleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her fırsatta ilçemizin ekonomisine katkıda bulunan esnaf ve sanatkârlarımızla bir araya geliyoruz. Her birinin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum.”