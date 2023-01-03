Akyazı Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2022 yılında yaklaşık 50 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Akyazı Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2022 yılında yaklaşık 50 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Akyazı Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt atağı 2023 yılında da devam ediyor. 2022 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Akyazı Belediyesi’nin birlikte yaklaşık 50 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdiği ilçede, 2023 yılının ilk asfaltı da Yunus Emre Mahallesi’ne atıldı. Altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt çalışmaları bugün sabah erken saatlerde başlarken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan çalışmaları yerinde inceledi.

“2023 yılı projelerin bir bir hayata geçtiği açılışların yılı olacak”

Akyazı için durmadan çalıştıklarını ifade eden Soykan, “2022 yılında ilçemiz için çok önemli çalışmalara ve projelere imza attık. 2023 yılı da inşallah Akyazı için projelerin bir bir hayata geçtiği açılışların yılı olacak. Aynı şekilde asfalt çalışmalarımız da yeni yılda hız kesmeden devam edecek. 2022 yılında Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemiz genelinde yaklaşık 50 bin ton asfalt ve 47 bin 226 metreküp beton yol çalışması gerçekleştirdik. İlçemizi modern yollarla donatmaya kararlıyız. 2023 yılında aynı şekilde yol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılın ilk asfaltını da bugün sabahın erken saatlerinde Yunus Emre Mahallemize atmaya başladık hayırlısıyla. Altyapısı tamamlanan sokaklarımızda asfalt çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek. Bu yılda hedeflerimiz doğrultusunda hemşerilerimize daha iyi hizmet edebilmek için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.