Akyazı Belediyesi, İnönü Mahallesi’nde altyapısı tamamlanan sokaklarını asfaltlayarak yeni görünümüne kavuşturuyor.

Asfalt programı dahilinde çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, ilçenin merkez mahallelerinde sürdürdüğü dönüşüme İnönü Mahallesi’nde devam ediyor. Gazi Süleymanpaşa ve Yunus Emre Mahallerinin ardından İnönü Mahallesi’nde de altyapısı tamamlanan sokaklar asfaltlanarak yeni görünümüne kavuşuyor. Çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, mahalledeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Soykan, "Birçok okulumuzun da bulunduğu bu bölgemizde çalışmalarımız büyük bir özveri ile devam ediyor. Ekiplerimiz bir yandan kaldırım çalışmalarını bir yandan da asfalt serimini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde sokaklarımızı ilçemize yakışır bir hale getireceğiz. Akyazı’mız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere sabır gösterip destek veren tüm vatandaşlarımıza ve gayretle çalışan personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.