Akyazı Belediyesi ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ekiplerimiz vatandaşlarımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.

Akyazı Belediyesi’nin ilçedeki asfalt atağı ara vermeden sürüyor. 2023 yılı asfalt programına göre mahalle mahalle çalışmalarını sürdüren ekipler Osmanbey, Topağaç, Seyfeler, Yuvalak, Düzyazı, Altındere Osmanağa ve Altındere Cumhuriyet Mahallelerinin ardından Altındere Gündoğan Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını güzelleştirmeye devam ediyor. Akyazı’nın dört bir yanında çalıştıklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Ekiplerimiz vatandaşlarımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışıyor. Tüm arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi sahadalar. Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Konuralp ve Gazi Süleymanpaşa mahallelerinin ardından Yunus Emre Mahallesi’nde ortak temizlik çalışmalarına devam ediyor ve sokaklarımızı pırıl pırıl yapıyorlar. Yağmursuyu hattı ihalemiz çerçevesinde Yunus Emre Mahallemizde, asfalt serme işlemi çalışmalarımız ise Altındere Gündoğan Mahallesi’nde devam ediyor” dedi.