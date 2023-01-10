Akyazı Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile ilçede yeni kurulan Dokurcun Çengeller Mahallesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, Dokurcun Kuloğlu Mahallesi ve Kuzuluk Şose Mahallesi’nde 12 Mart 2023 tarihinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak.

Akyazı Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile ilçede yeni kurulan Dokurcun Çengeller Mahallesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, Dokurcun Kuloğlu Mahallesi ve Kuzuluk Şose Mahallesi’nde 12 Mart 2023 tarihinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak.

Akyazı Belediyesi Aralık Ayı olağan meclis toplantısında alınan kararın ardından ilçede Dokurcun Mahallesi üçe bölünmesi ile Dokurcun Çengeller Mahallesi, Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesi, Dokurcun Kuloğlu Mahalleleri ile ayrıca Kuzuluk Şose Mahallesi kurulmuştu. Akyazı Belediyesi tarafından alınan karar ve Sakarya Valiliğinin onayının ardından Akyazı İlçe Seçim Kurulu tarafından seçim süreci başlatıldı Buna göre yeni kurulan 4 mahallede 12 Mart 2023 tarihinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi yapılacak. Seçimlerle ilgili askı listeleri ise 21 Ocak- 30 Ocak tarihleri arasında askıya çıkarılacak.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda Akyazı Belediyesi olarak yeni mahallelerin açılması kararı aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eskiden 4 mahalle olan ancak Büyükşehir Yasası sonrasında tek mahalle olan Dokurcun Mahallemiz çok geniş yüzölçümüne sahip olduğu için ve bölge halkının talepleri ile 3 mahalleye bölündü. Yine eskiden mahalle olan Kuzuluk Şose Mahallemizi de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeniden açma kararı aldık. Valiliğimizin onayının ardından seçim süreci de başladı. 4 Mahallemizde gerçekleştirilecek olan seçimlerin şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.