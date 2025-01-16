Akyazı Çengeller Mahallesi’nde bulunan tarihi Cami restore edilerek yeniden ibadete açılacak. Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile birlikte Cami’de incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Belediyemizin girişimleri ile koruma altına alınan camimiz Sayın Valimizin öncülüğünde restore edilecek. Kültürel mirasımızı yaşatarak yeni nesillere aktaracağız” dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve yetkililerle birlikte Akyazı Dokurcun Çengeller Mahallesi’nde bulunan tarihi camide incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan cami ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Rahmi Doğan, inceleme sırasında, tarihi yapının özgün dokusunun korunmasına büyük özen gösterilmesi ve çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlemesi talimatını verdi.

Çengeller Mahallesinde bulunan tarihi caminin bir kültür mirası olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da eserin restore edilerek gelecek nesillere aktarılacağını söyledi. Akyazı’nın mazisine de atisine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Soykan, “Kök ve bitki boyaları kullanılarak yapılmış duvar işlemelerine sahip ve Hicri 1367 yılında inşa edildiği düşünülen ahşap camimiz için Akyazı Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz girişimlerimiz sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma kararı alınmış ve karar resmi gazetede yayınlanmıştı. Resmi sürecin ardından artık restorasyon çalışması aşamasına gelindi” diye konuştu.

Başkan Soykan, “Valimiz Rahmi Doğan ve yetkililerle birlikte camimizde incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalar başlayacak. Kültür mirası olan camimiz restore edildikten sonra inşallah yeniden ibadete açılacak. Akyazı’mızın geleceği için yaptığımız çalışmaların yanı sıra geçmişine de sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.