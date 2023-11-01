Akyazı ilçe merkezinde minik öğrencilere özel ‘2. Geleneksel Okul Öncesi Şenliği’ gerçekleştirildi. Şenliğe katılan çocuklar çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitime dair farkındalığı arttırma amacıyla 2. Geleneksel Okul Öncesi Şenliği düzenlendi. Akyazı Çarşı içinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe Akyazılılar da büyük ilgi gösterdi.

Çarşı içinde kurulan çadırlarda öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenecekleri aktiviteler gerçekleştirildi. Şenlikte öğrenciler akıl oyunları, fen ve doğa etkinliği, kum havuzu, boyama ve oyun hamuru şekillendirme, matematik eğitim, müzik ve ritim, ahşap boyama, şeker boya yapımı, yüz ve parmak boyama stantlarında hünerlerini sergilediler. Ayrıca çocuklara pamuk şeker ikramı ve tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi.

Şenlik alanındaki stantları gezerek minik öğrencilerle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Eğitim hayatına yeni başlayan minik öğrencilerimiz için gerçekleştirilen bu etkinliği önemsiyoruz. Burada çeşitli ekinliklerle hem öğreniyor hem de eğleniyorlar. İlçemizde bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Soykan daha sonra çocuklara boyama ve müzik gibi etkinliklerde eşlik etti.