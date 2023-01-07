Kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki otomobil ile B.K. idaresindeki plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.