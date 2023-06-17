Akyazı’ya kazandırılmak istenen Gıda Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hızlandı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Akyazı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar’ın katılımları ile OSB ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda izlenecek yol haritası belirlendi.

Akyazı’da Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulması adına önemli adımlar atılıyor. Çevre ve doğaya duyarlı temiz sanayi ile ilçe ve ülke ekonomisi ile istihdama da önemli katkı sağlayacak Gıda OSB ile alakalı toplantı gerçekleştirildi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Yıldırım’ın katıldığı toplantıda OSB ile ilgili yol haritası belirlendi.

Akyazı için önemli bir adım attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemize kurulmasını istediğimiz Gıda OSB için ATSO Başkanımız Şinasi Bayraktar ve paydaşlarımız ile birlikte hareket ediyoruz. Akyazı’ya ve şehrimize katma değer sağlayacak bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar da Gıda OSB’nin Akyazı’da kurulmasının önemine vurgu yaparak , “İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ilçemiz adına önem arz eden bu çalışmayı hayata geçireceğiz” diye konuştu.