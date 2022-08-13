Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen Miraç Camii Geleneksel Çocuk Şenliği ve Osmanlığı Sokağı etkinliklerinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düzenlenen Miraç Camii Geleneksel Çocuk Şenliği ve Osmanlığı Sokağı etkinliklerinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yağış sebebi ile ilçede bulunan kapalı bir halı saha içerisinde yapılan etkinlikte; hacivat-karagöz, şişme balonlar, semazenin yanı sıra katılımcılara, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği’nin (SAKTİM) katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.