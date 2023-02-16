UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45’te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Basel’i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftarlardan duygulandıran koreografi sergilendi.

Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak

Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak

UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlardan duygulandıran koreografi hazırlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.