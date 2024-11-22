Akyazı’da düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele’ panelinde madde bağımlılığının yol açtığı olumsuz sonuçlara değinilerek, maddeyle ilk tanışma yaşları olan gençlerle iletişime dikkat çekildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akyazı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Yeşilay Şubesi iş birliğiyle ‘Bağımlılıkla Mücadele’ paneli düzenledi. Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok moderatörlüğünde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinin ev sahipliğini yaptığı panele Akyazı Cumhuriyet Savcısı Kadir Kaya, Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Prof. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı ve Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Barış Barut konuşmacı olarak katıldı. Açılış ve takdim konuşmasını yapan Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, madde bağımlılığının yol açtığı olumsuz sonuçlara değinerek, maddeyle ilk tanışma yaşları olan ergenlerle iletişime dikkat çekti.

Bağımlılıkla Mücadele Formatörü Barış Barut ise aile ve sosyal çevre bağlamında ilişkilerin önemine değinerek, ailelerin bu süreçteki rolüne vurgu yaptı. Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum faaliyeti olarak Yeşilay ve YEDAM’ın hizmetlerini anlatan Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, özellikle gençler arasında madde kullanımının yaygınlaştığını ifade ederek mücadele yöntemlerini anlattı. Tıp Fakültesi Psikiyatri AD öğretim üyesi aynı zamanda AMATEM sorumlu hekimi Prof. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı ise madde bağımlılığında tedavi ve rehabilitasyon sürecine değinerek AMATEM’in işleyişinden bahsederek, tedavi alan bireylerin birçok imkanlardan yararlandığını ifade etti.

Akyazı Cumhuriyet Savcısı Kadir Kaya, yargının rolü ve konuya ilişkin düzenlemeleri hukuk çerçevesinden değerlendirerek, madde bağımlılığı ile mücadeledeki hak ve sorumluluklara değindi. Ardından soru cevap kısmına geçilen panelde vatandaşların soru ve sorunları uzman isimler tarafından cevaplandırıldı. Programın sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk tarafından, katılım sağlayan konuşmacılara çiçek verilerek teşekkür edildi.