Akyazı Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları merkez mahallelerin ardından Alaağaç ve Hasanbey Mahalleleri ile devam etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazılı hemşehrilerimize hizmet için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından asfalt çalışmaları merkez mahallelerin ardından Alaağaç ve Hasanbey Mahalleleri ile devam etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazılı hemşehrilerimize hizmet için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Akyazı Belediyesi’nin ilçenin merkez mahalleleri ile başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor. Fatih, Ömercikler, Hastane, Konuralp, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallelerinde altyapısı tamamlanan sokakların asfaltlanmasının ardından ekipler Alaağaç ve Hasanbey Mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü. Gece-gündüz durmadan devam eden çalışmalarla sokakların asfaltlandığını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Amacımız çok daha güzel bir Akyazı. Bunun için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bu seneki asfalt çalışmalarımızı merkez mahallelerimizde yoğunlaştırmıştık. Bu doğrultuda Fatih, Ömercikler, Hastane, Konuralp, Yeni Mahalle ve son olarak da Cumhuriyet Mahallemizde altyapı çalışmaları tamamlanan birçok sokağımızı asfaltladık. Merkez mahallelerimizin ardından ise ekiplerimiz Alaağaç ve Hasanbey Mahallelerimizde çalışmalarını sürdürüyorlar. Vatandaşımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizim için çok önemli. Sahada gördüğümüz teveccüh ve memnuniyet bizi çok daha fazla çalışmak için motive ediyor. Akyazılı hemşehrilerimize hizmet etmek için gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her şey çok daha güzel bir Akyazı için” şeklinde konuştu.