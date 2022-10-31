“Live the Dream” sloganıyla dünyanın birçok yerinde destekledikleri takımların stadyumlarında taraftarlara 11’e 11 gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşatan Socios.com, şimdi de bordo mavili taraftarlara unutulmaz bir fırsatın kapılarını açıyor. $TRA Fan Token sahipleri, 19 Kasım 2022’de Akyazı Stadı’nda hakemler yönetiminde 11’e 11 maç yapacak. “Live the Dream” organizasyonu bu kez Trabzon’da gerçekleşecek.

“Live the Dream” sloganıyla dünyanın birçok yerinde destekledikleri takımların stadyumlarında taraftarlara 11’e 11 gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşatan Socios.com, şimdi de bordo mavili taraftarlara unutulmaz bir fırsatın kapılarını açıyor. $TRA Fan Token sahipleri, 19 Kasım 2022’de Akyazı Stadı’nda hakemler yönetiminde 11’e 11 maç yapacak. “Live the Dream” organizasyonu bu kez Trabzon’da gerçekleşecek.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, Trabzonspor Kulübü ile birlikte Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Socios.com uygulamasını indirerek Trabzonspor’un Resmi Fan Tokenı $TRA Fan Token alan taraftarlar, Akyazı Stadı’nda gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşayacak. Tıpkı profesyonel bir futbol maçında olduğu gibi Trabzonspor formaları ile seremoni eşliğinde isimleri anons edilerek sahaya çıkacak $TRA Fan Token sahibi taraftarların bu heyecanlı mücadelesini gerçek bir hakem yönetecek.

31 Ekim 2022 tarihinde uygulama üzerinden başlayacak başvurular 8 Kasım 2022 tarihine kadar sürecek. Bordo ve Mavi Takım olmak üzere 11’e 11 maç yapacak olan şanslı taraftarlar, 19 Kasım’da Akyazı Stadı’nda gerçek bir futbol deneyimini yaşarken, birbirinden sürpriz isimlerle tanışma ve eğlenceli aktivitelere katılma fırsatını elde edecek.

Öte yandan talihlilere sorulan beden bilgilerine göre ücretsiz olarak forma, şort ve konç verileceği, her taraftar kendi kramponlarını kendisinin getireceği, diğer tüm ekipmanlar müsabaka öncesinde taraftarlara verileceği ifade edildi.

Sahada mücadele edecek şanslı taraftarlar kendilerini izlemek amacıyla yanlarında 2 kişi misafir getirebilecekler. Misafirler, maçı ücretsiz olarak Batı Tribünü’nden izleyecekler.