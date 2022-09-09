Akyazı Belediyesi’nin ilçe merkezinde başlattığı asfalt çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hızla büyüyen ve gelişen Akyazı’mız için sahadayız. Fatih, Ömercikler, Yeni Mahalle, Konuralp, Cumhuriyet, Hastane ve İnönü Mahallelerimizde altyapısı tamamlanan sokaklarımızın asfalt çalışmalarına başladık” dedi.

Akyazı Belediyesi’nin ilçe merkezinde başlattığı asfalt çalışmalarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hızla büyüyen ve gelişen Akyazı’mız için sahadayız. Fatih, Ömercikler, Yeni Mahalle, Konuralp, Cumhuriyet, Hastane ve İnönü Mahallelerimizde altyapısı tamamlanan sokaklarımızın asfalt çalışmalarına başladık” dedi.

Akyazı Belediyesi, ilçedeki merkez mahallelerde asfalt çalışmasına başladı. Fatih Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, asfalt çalışmalarının Ömercikler, Yeni Mahalle, Konuralp, Cumhuriyet, Hastane ve İnönü mahallelerinde devam edeceğini dile getirdi. Akyazı’da üç buçuk yılda 180 bin tonun üzerinde asfalt atıldığını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile toplamda 180 bin tonun üzerinde asfalt attık. Şimdi de ilçe merkezinde bulunan mahallelerimizde asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hızla büyüyen ve gelişen Akyazı’mız için sahadayız. İlçemizi seviyoruz, kesintisiz hizmete devam ediyoruz. Ekiplerimiz; yollarımızı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sabır ve hoşgörüleriyle destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fatih Mahallemizde altyapısı tamamlanmış sokaklarımızda ve inşaatını kısa süre içerisinde tamamlayacağımız Orta Garaj Projemizin etrafında asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Akyazı’mız için en güzelini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.