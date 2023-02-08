Akyazı Belediyesi tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Akyazı Belediyesi tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle Akyazı Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen 2 ekskavatör, 4 şoför ve 7 teknik personel, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bir iş makinesinin de Hatay İskenderun’da arama çalışmalarına katılmak üzere yolda olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Depremin hemen ardından gönderdiğimiz araçlarımız ve belediye personellerimiz bölgede çalışmalarına başladı. İnşallah vatandaşlarımızın kurtarılmasında katkı sağlayacaklar. Rabbim, tüm depremzede vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. İnşallah, bugünleri devlet millet el ele atlatacağız. Bugün de belediyemize ait otobüsümüzü 2 personelimiz ile hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle toplanan 25 bin ekmek ile birlikte bölgeye uğurladık. Yardım kampanyamız da tüm hızıyla devam ediyor. Hemşerilerimizin yardımlarını tırlarla depremzedelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.