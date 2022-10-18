Akyazı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde 2023 yılı bütçesi 247 milyon lira olarak onaylandı. Oy birliği ile belirlenen bütçenin Akyazı’ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde 2023 yılı bütçesi 247 milyon lira olarak onaylandı. Oy birliği ile belirlenen bütçenin Akyazı’ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Meclise Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen maddeler oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında 2023 yılı performans raporu ve 2023 yılı mali bütçe tasarısı yer aldı.

Meclis toplantısında Akyazı Belediyesi 2023 yılı bütçesi 247 milyon lira olarak belirlendi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Belediyemizin 2023 yılı performans raporumuz ve bütçemiz ilçemize hayırlı olsun. Akyazı’nın büyümesi ve gelişmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İnşallah 2023 yılında da daha fazla çalışarak vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütçe çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.