Akyazı Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde ilk ve ortaokullar arasında resim ve şiir yarışması başlattı. 3 Ekim tarihine kadar başvuruları devam edecek olan yarışmada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Akyazı Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde ilk ve ortaokullar arasında resim ve şiir yarışması başlattı. 3 Ekim tarihine kadar başvuruları devam edecek olan yarışmada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Akyazı Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile resim ve şiir yarışması başlattı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada 4 Ekim Dünya Dünya Hayvanları Koruma Günü temalı eserler değerlendirilecek. Dereceye giren 3 öğrenciye bisiklet, 3 öğrenciye mini tablet, 3 öğrenciye ise akıllı saat hediye edilecek. 3 Ekim tarihine kadar devam edecek olan yarışma için öğrenciler kendi okullarına başvurabilecekler. 5- 7 Ekim tarihlerinde eserlerin değerlendirilmesi sonrasında ise 12 Ekim’de ödül töreni gerçekleştirilecek.

Yarışmaya ilçedeki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerini davet eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hayvanları seven ve onları koruyan nesiller yetişmesi hepimizin sorumluluğu. Biz Akyazı Belediyesi olarak çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile resim ve şiir yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayal güçleri oldukça yüksek, çok güzel eserler yapacaklarından eminim. Tüm öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.