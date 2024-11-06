Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve proje ortağı Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, kurmuş oldukları mahalle meclislerine Akyarlar Mahallesini de ekledi.

“Söz Bende” sloganıyla Bodrum’un Akyarlar Mahallesinde düzenlenen buluşmaya katılan mahalleli kadınların kendi aralarından seçtikleri İlkay Dumlu, Arzu Görgülü ve Aycan Güleş’ten oluşan geçici üç sözcü ile Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi kuruldu.

Kemer Mevkii’nde yer alan Bodrum Belediyesi Akyarlar Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen buluşmaya Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, dernek üyeleri ve müdürlük personelleri ile mahallede yaşayan kırka yakın kadın katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, kadınların kendi güçlerini, öz güvenlerini ve dayanışma ruhlarını en güçlü şekilde ortaya koyabilecekleri çok değerli bir girişim için toplandıklarını ifade ettiği açılış konuşmasında, “Bu meclisler, kadınların yalnızca bir araya gelmelerine vesile olan değil, aynı zamanda birbirlerine destek oldukları, fikir alışverişinde bulundukları ve kendi haklarını savunmak için güçlendikleri birer platformdur. Bu meclislerde kadınlar, kendi sesleriyle sorunlarını dile getirme, çözümler geliştirme ve yerelde karar alma süreçlerine doğrudan katılma fırsatını bulacaklar. Bizler de bu süreçte Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri olarak üzerimize düşeni yerine getirmek için sizlerin yanında olacağız. Amacımız, Bodrum Belediyesine bağlı kadın mahalle meclislerini kurarak ‘Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi’nin oluşturulmasını sağlamak ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bu belgeyi, Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’nin imzasına sunmak” dedi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise Bodrum Belediyesinin, kadın çalışmaları konusunda tüm ülkeye örnek teşkil ettiğine vurgu yaparak, “Yapanlar da zaten geçen dönem başkanı Ahmet Aras, şimdi de Başkan Tamer Mandalinci’dir. Bunu da Kadın Aile Müdürlüğü kadroları ile yaptılar. Gördüğünüz gibi hepsi genç, çalışkan ve azimli kadınlar. Hepimiz biliyoruz, kadın olmak kolay değil. Çünkü ne yazık ki toplumumuzda kadın olarak yapmamız gerekenler belli yapmamamız gerekenler belli. Dolayısıyla amacımız kadın olarak toplumda sesimizi daha çok duyurmak, alınan kararlarda söz sahibi olmak. Bu mahallede kimler yaşıyor? Sizler yaşıyorsunuz, ben yaşamıyorum ve mahallenizi sokağınızı en iyi bilen, tanıyan da sizlersiniz. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların isteklerine istinaden alınacak tüm kararları bu meclisler aracılığıyla sizlere bırakıyor” şeklinde konuştu. Erozan ayrıca önümüzdeki süreçte başlatılacak atölye çalışmaları hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi.

Bugüne kadar Bodrum merkez, İslamhaneleri, Dereköy, Akçaalan, Yakaköy Türkmen, Mumcular, Peksimet, Bitez, Ortakent ve Akyarlar’da kurulan kadın mahalle meclislerine 07 Kasım 2024 Perşembe günü saat 17.00’de Kumbahçe de eklenecek.

Tamer Mandalinci: “Mahalle meclisleri ile kadınlar çözümün parçası olacaklar”

Bodrum’u güvenli bir geleceğe hazırlamak hedefiyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Kadınların işte, evde, mahallede, hayatın her alanında söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Kadın mahalle meclislerini kurmamızdaki en büyük amaç, kadınların yerel çalışmalara katılımlarını sağlayarak onları daha görünür kılmak ve hayatın her alanında aktif rol almasını sağlamak. Kurmuş olduğumuz mahalle meclislerine katılan kadınlar, kadın olarak bölgelerinde yaşadıkları sorunlar çözülsün diye beklemeyecek, bizzat çözüm önerisinde bulunup alınan kararlarda çözümün bir parçası olacaklar” dedi.