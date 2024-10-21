Akyaka’da pancar hasadı başladı. Akyaka’da bu yıl yaklaşık olarak 100 bin ton şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi.

Kars’ın en sıcak ilçelerinden birisi olan Akyaka’da pancar hasadı başladı. Hasat edilen pancarlar ise traktör ve tırlarla Şeker Fabrikası’na teslim ediliyor.

Akyaka’ya bağlı Karahan köyünde pancar bahar ve yaz aylarında ekimi gerçekleştirilen şeker pancarları, Konya’dan gelen altılı honvet makinesi ile sökülüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ise akşam saatlerinde son buluyor.

Pancar üretimin 2024 yılında çok iyi olduğunu ifade eden çiftçi Serkan Konca, “Pancar sökümüne başladık, Allah herkese hayırlı uğurlu etsin, şuanda Konya’dan gelen altılı honvet makinesi pancar sökümüne başlamıştır. Tırlara yüklenerek fabrikaya gidiyor. Söküm işlemine sabah 08.00’de başlıyor. Eğer Hava elverişli olursa ertesi güne kadar devam ediyoruz. Diğer yıllara nazaran bu yılki verim çok iyi” dedi.

Akyaka’da yaklaşık 1 haftadır pancar sökümüne başladıklarını belirten Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım, “Bir haftadır söküm başladı, ortalama olarak 100 bin ton civarında şeker fabrikamıza pancar göndermeyi hedefliyoruz. Bunun yaklaşık olarak 23 bin tonunu teslim ettik, 5-6 bin tonda tarlada taşınmayı bekliyor, 70 bin tonunu da hasat etmeye devam ediyoruz. Bu seneki verimimiz ortalama olarak geçen yılki verimimiz yaklaşık olarak 5,5-6 ton bandındayken bu sene yaklaşık 7-8 ton bandına çıktı. Bunun için çok uğraştık sahaya ziraat mühendislerinizi getirdik, kontrol ettik ve çiftçimizde iyi çalıştı. Yaklaşık olarak 8 ton verim beklemekteyiz. Eskiden tekli sıralı Söküm makineleri ilçemizde mevcuttu biz Konya’dan 6 sıralı polmer makinemizi getirdik, günlük ortalama 150-200 dönüm arazimizi sorunsuz sıkıntısız tertemiz bir şekilde sökmeye devam ediyoruz. Dolayısı ile çiftçimizin iş yükünü azalttık, muhtemel bir polar kaybı, kilo kaybı ve fabrikamıza giderken kalite kaybını engelliyoruz. Bu da milli ekonomimize ilimizin ekonomisine bir katkı oluyor” diye konuştu.

Öte yandan, Akyaka’da ekimi gerçekleştirilen yaklaşık 100 bin ton pancar, Kars Şeker Fabrikası’na işlem üzere teslim ediliyor. Pancar sökümünün hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.