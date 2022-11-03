Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, Kafkas ekibi gösteri yaptı. Vatandaşların halay tutarak kutladığı kurtuluş günü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle son buldu.

Günün anlam ve önemi belirtir konuşmayı Başkan Ergüder Toptaş yaptı. Toptaş, “Serhat ilçemiz Akyaka’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü ilçemizde büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. İlçemizin kurtuluş bayramı kutlu olsun” dedi.

Akyaka meydanında düzenlenen törene Kaymakam Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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