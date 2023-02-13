Akyaka Mahallesi Sefa Sokak Sefa Sitesinde başlayan yanın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Elektrik kaynaklı ev yangını itfaiye ekipleri tarağından söndürülürken, 2 odalı evin açık mutfak ve yatak odası zarar gördüğü açıklandı.

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