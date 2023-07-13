Akyaka’da dolu yağışından dolayı hasar gören ekili arazilerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kars’ın Akyaka ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışından dolayı tarım arazileri zarar görmüştü. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın bizzat giderek yerinde gördüğü tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kars Tarım ve Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmaları Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Uluman ve Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım ile birlikte tarım arazilerine gelerek incelemelerde bulundu.

Tarım arazilerinin son durumları ile ilgili bilgi alan Altıntaş, hasar tespit çalışmalarının biran evvel tamamlanmasını istedi.

Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, bir süre çiftçilerle görüştü. Çiftçilerin zararlarının giderileceği öğrenildi.