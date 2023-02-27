Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla bölgesine gelen vatandaşların barınma ve diğer ihtilaçları kamu kurumları, iş insanları ve STK’lar tarafından karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla bölgesine gelen vatandaşların barınma ve diğer ihtilaçları kamu kurumları, iş insanları ve STK’lar tarafından karşılanıyor.

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde Belediyeye ve Valiliğe ait taş ev bungalov evlere yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Yaklaşık 600 ailenin kaldığı Akyaka’daki tesislerde kalan ailelerin çocukları için Ula Belediyesi tarafından çocuk oyun parkı kuruldu.

Akyaka sahili kenarındaki çam ve okaliptüs ağaçlarının bulunduğu bölgeye çocuklar için kurulan oyun parkı günün her saatinde çocuklar zamanını parkta oyun oynayarak değerlendiriyor. Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, “Bu alanı Muğla Hizmet Vakfı’ndan rahmetli Belediye Başkanımız İsmail Akaya tarafından Belediyemize kiralanmıştı. Yaşadığımız deprem afetinde depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Her gün üç öğün yemek yanında burada konaklayan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Çocuklarımızın da depremin olumsuz psikolojisini üzerlerinden atmaları

İçin oyun parkı oluşturduk” dedi.