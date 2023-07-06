Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin katılımıyla Kurban Bayramı sonrasında doğa koruma bilincinin aşılanması ve temiz çevre duyarlılığı için Ula Akyaka’da çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Sahil boyunca elinde poşetlerle temizlik yapan 60 gönüllü genç farklı zamanlarda da sık sık tekrarlanan çöp toplama etkinliği ile vatandaşlar hem bilgilendirildi hem de gönüllü olarak etkinliğe katılımları sağlandı. Gönüllü gençler çevre temizliği sonrasında atık malzemelerden "geri dönüşümde sanat var" temalı açık hava resim atölye çalışması gerçekleştirdiler. Yapılan sosyal sorumluluk projeleri hakkında konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş; "Gençlerimizin duyarlılık göstererek bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alması bizi çok mutlu etti. Temiz çevre temiz kıyı sloganıyla çıktığımız bu yolda duyarlılık göstererek katılımda bulunan gençlere çok teşekkür ederim" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi olan gönüllü genç Bahar Evran ise “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu tür projelere bizi dahil etmesi, çevre konusunda sürdürülebilirlik ve doğa dostu odaklı çalışmaların olması biz gençleri de mutlu etti. İyi yaşama dair farkındalık oluşturmaya ve aslında küçük değişimlerle iyi bir yaşamın mümkün olduğuna dikkati çeken bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığım için çok mutluyum bakanlığımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.