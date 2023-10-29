29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılı Muğla’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Akyaka’da Azmak turu yapan teknelerde de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri karada, denizde ve havada düzenlenen etkinlikler ile devam ediyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılını, Ula’nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi’nde tekne turu düzenleyen tekneciler de Azmak turunda kutladı.

Akyaka’ya Kadın Azmağı’nda tekne turu yapmak için gelen vatandaşlar teknelerdeki Türk bayrakları ile hem Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı hem de eşsiz doğal güzellikteki Kadın Azmağı’nda tekne yolculuğu yaptı.

Akçapınar sahilinde rüzgar sörfü yapan sörfçüler de sörflerine bağladıkları dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Tekne kaptanı Şadi Durmaz, anlamlı bir günde gelen müşterilere hizmet verdiklerini belirterek, “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü ve kutlu olsun Türk milletine. Arada böyle özel günlerde bayraklar ile insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Duygulanıyoruz. Nice 100 yıllara diyorum” dedi.