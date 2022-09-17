Akyaka Belediye Başkanlığı’nca ilçenin ara sokak ve caddeleri kilit parke taş yapılıyor. Nakış gibi işlenen caddeler vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Akyaka Belediye Başkanlığı’nca ilçenin ara sokak ve caddeleri kilit parke taş yapılıyor. Nakış gibi işlenen caddeler vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Akyaka’da devam eden yol çalışmalarını Başkan Ergüder Toptaş, yerinde gördü. Toptaş yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Ergüder Toptaş, “Belediye Başkanlığımız ilçemizdeki tüm mahallelerde yapılmamış tek bir cadde, sokak kalmaması için yol yapım işine durmaksızın devam etmektedir” dedi.

Başkan Ergüder Toptaş, yürütülen yol çalışmalarının kışa kadar tamamlanacağını kaydetti.

Başkan Ergüder Toptaş ve beraberindekiler, yol çalışmalarının yapıldığı bölgede bir süre vatandaşlarla da sohbet etti. Toptaş, yapılan yatırmalara vatandaşlardan sahip çıkmalarını istedi.