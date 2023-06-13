MSKÜ, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka’da Uygulama Oteli ile konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birinde huzur dolu bir konumda hizmet vermeye başlayacak Akyaka Uygulama Oteli, açılış öncesi MSKÜ yönetimini ağırladı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Nursoy ve Prof. Dr. Ali Sülün, Genel Sekreter Nagehan Şahin ile Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları aileleriyle birlikte Uygulama Oteli avlusunda verilen açık büfe kahvaltıda bir araya geldi.

MSKÜ İktisadi İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür ve aynı zamanda Üniversite-Özel sektör iş birliğinden sorumlu Rektör Danışmanı Hüseyin Salikoğlu’nun yoğun çalışmalarıyla 1,5 ay gibi kısa bir sürede Meslek Yüksekokulundan Uygulama Oteli’ne dönüştürülen yapı, doğayla uyumlu mimarisiyle turizmcilerin şimdiden dikkatini çekiyor.

Otel hakkında bilgi veren Salikoğlu, “Akyaka, 2011 yılında Cittaslow (sakin şehir) seçilerek Türkiye’deki nadir sakin kentlerden biri olma unvanını elde etti. MSKÜ’nün önemli projeleri arasında bulunan Akyaka Uygulama Oteli ise bu şirin beldede 4 mevsim doğasever tatilcileri ağırlayacak. Çok kısa süre içerisinde, daha önce Meslek Yüksekokulu olarak hizmet veren binamızı uluslararası standartlarda bir Uygulama Oteli’ne dönüştürdük. Bu kadar kısa süre gerçekleşen bu dönüşüm MSKÜ’nün başarısını gösteriyor” dedi.

Uygulama Oteli’nin 4’ü süit, 14’ü standart olmak üzere toplam 18 oda; biri kapalı diğeri açık iki restoran, bir konferans salonu ve geniş bir otoparktan oluştuğunu belirten Hüseyin Salikoğlu, otelin oda-kahvaltı konseptinde hizmet vereceğini söyledi. Ayrıca 2 bloktan meydana gelen Uygulama Oteli’nin, deniz ve doğa manzaralı odalarıyla Akyaka’da standartları belirleyen örnek bir tesis olacağını belirtti.

Salikoğlu konuşmasında, “Turizm eğitimi alan öğrencilerimiz için de gerçek anlamda bir uygulama alanı olacak. Öğrencilerin ön büro hizmetlerinden mutfak sanatlarına, kat hizmetlerinden servise kadar konaklama işletmeciliğindeki her departmanı deneyimleyip öğrenecekleri bir tesis oluşturduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

Hüseyin Salikoğlu aynı zamanda MSKÜ ailesi mensuplarına özel indirimler uygulanacağının da bilgisini verdi.