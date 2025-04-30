Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Kars’ın Akyaka ilçesinde göreve başladığı günden itibaren özellikle eğirim-öğretime verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Kars’ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Büyük Durduran Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul idaresinden okulun sorun ve sıkıntılarıyla ilgili bilgi alan Demirtaş, sorunlarını çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Demirtaş daha sonra sınıflarda öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere sorular soran Demirtaş, aldığı doğru cevapların ardından öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını öneren Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, kaymakamlık mesleğini anlattı. Demirtaş daha sonra okuldan ayrılarak Akyaka’ya döndü.