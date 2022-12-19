AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, üniversiteli öğrenci kulüpleriyle birlikte sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, üniversiteli öğrenci kulüpleriyle birlikte sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zorlu şartlarda yaşayan sokak hayvanlarına yardım eli AKUT Eskişehir ekibi ve üniversite öğrencilerinden geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle birlikte kent kırsalına çıkan AKUT Eskişehir ekibi, sokak hayvanlarının soğuk havada aç kalmaması için belirli noktalara mama ve yiyecek bıraktı. AKUT ekibi gönüllüleri, düzenli olarak besleme çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.