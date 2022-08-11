Kurtarılan üç kişi getirildikleri güvenli bölgeden Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla nakli sağlandı.

AKUT Marmaris ekibi, gelen ihbar üzerine Karia Yolu’nda kayalık alanda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için gündüz saatlerinde kurtarma operasyonuna çıktı. Karia yolu üzerindeki kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibinin başarılı kurtarma çalışması ile 3 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

10 Ağustos’ta Karia yürüyüş yolunda kayalıklarda mahsur kalan üç kişi AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.

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