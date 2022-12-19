AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, yılbaşında çocuklara moral vermek için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk servislerini süsledi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, yılbaşında çocuklara moral vermek için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk servislerini süsledi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi; Vos26 ve 222 Motosiklet Derneği’nin de desteğiyle tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenledi. AKUT ekibi üniversitelerin öğrenci kulüpleriyle birlikte, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin çocuk servisinde kalan minik hastalara yılbaşı sürprizi yaptı. Gönüllüler ve öğrenciler, yaklaşan yılbaşı nedeniyle minik hastalara moral vermek için hastanenin çocuk servisini süsledi.