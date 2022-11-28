AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinin 7 gönüllüsü, bölgedeki çalışmalara destek olmak amacıyla Düzce’ye gitti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinin 7 gönüllüsü, bölgedeki çalışmalara destek olmak amacıyla Düzce’ye gitti.

“Saç dökülmesine karşı parabensiz, sülfatsız şampuan kullanın” “Saç dökülmesine karşı parabensiz, sülfatsız şampuan kullanın”

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Düzce’de meydana gelen depremin ardından afetzedeler için yapılan çalışmalara destek olmak için bölgeye gitti. AKUT Eskişehir’in 7 gönüllüsü, yaşanan deprem sonrası çadır kent kurulumuna yardımcı olmak üzere çalışmalara katıldı. AKUT gönüllüleri, bölgede yer alan ekiplerle de koordineli olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.