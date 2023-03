Merkezefendi Belediyesi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) iş birliği ile personelin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verdi.

Yaşanılan afet sonrası deprem bölgesine ve depremzedelere yardımlarını ulaştıran Merkezefendi Belediyesi, bir yandan da ilçede ihtimal bir depreme karşı gerekli tüm adımları atmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ve AKUT iş birliği ile belediye personeline ‘Deprem Eğitimi’ verildi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde AKUT gönüllülerinin verdiği eğitime Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AKUT Denizli ekibi lideri Cengizhan Öztürk, birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Gerçekleştirilen eğitimde deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında video ve slayt gösterimi eşliğinde bilgiler verildi. Sunumda, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu ve her an afete hazırlıklı olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Binaların yönetmelikler çerçevesinde yapılması ve gerekli denetimlerin sağlanması gerektiği vurgulanan eğitimde, her ailenin ve bireyin acil afet planı oluşturması belirtildi. Eğitim sonunda, personelin sorduğu soruları, AKUT Denizli ekibi lideri Cengizhan Öztürk cevaplandırdı.

“Her afetten ders çıkarmalıyız”

Deprem ülkesi olan Türkiye’de, ihtimal bir afete karşı önlemlerin her zaman alınması gerektiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her afette, her olağanüstü felakette verdikleri emeklerden dolayı, kararlı mücadelelerinden dolayı AKUT ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu AKUT ekibi kurulmuş. Herhangi bir acil durum anında bütün ülkeye yetişebiliyorlar. Yaklaşık 1 ay önce büyük bir felaketle karşı karşıya geldik. Depremin dördüncü ve beşinci günü Hatay’daydık. Hatay’a gittiğimizde bir kabus ile karşılaştık. O kadim şehir, o medeniyetler şehrinin yerle bir olduğunu gördüm. Her yerde acı, feryat figan ambulans sesleri vardı. Çok kötü bir tabloydu. Eldeki imkanlarla bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama nereye kadar yetişebiliyorsunuz, kaç kişinin elinden tutabiliyorsunuz. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak hemen o bölgeye çadırlarımızı kurduk. Buradaki çalışma arkadaşlarımız da büyük bir özveriyle çalıştılar. Aş evimizi kurduk. O kadar hazırlıksızdı ki şehirler” diye konuştu.

“Korku ve panik çok fazla”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kahramanmaraş ve Gaziantep’e tekrar gittik. Oraya gittiğimizde de tablo yine çok acıydı. Yıkımın olmadığı yerlerdeki evler ağır hasarlı. Artık o insanların tekrardan o evlere girmesi mümkün değil. Zaten korku ve panik çok fazla, insanlar büyük bir endişe içinde. Çadırlar kurulmuş ama o çadırın içinde kaç gün kalabilirsiniz, kaç gün dayanabilirsiniz. Özellikle çocuklarda salgın hastalıklar çok ilerlemiş durumda. Her şeyi atlatsak bile insanların bu travmayı atlatabilmeleri inanın ki çok zor. Merkezefendili hemşerilerimizden büyük bir talep görüyoruz. Zemin etüdünün ve bina yapı stoğunun nasıl olduklarını, binanın depreme dayanıklı olup olmadıklarını konusunda büyük endişeler var. Bu anlamda bir teknik çalışma yapıyoruz. Üniversitedeki hocalarımızla birlikte güzel bir toplantı yaptık, AKUT ekibimiz de katıldı. Bizler burada park, yol ve bina yapıyoruz ama biz insanların canını koruyamazsak, can güvenliklerini sağlayamazsak inanın ki bu yaptıklarımızın hiçbirinin anlamı olmaz. Bu yüzden yerel yönetimlere ve bizlere düşen çok fazla sorumluluk var. Bizlerin bu sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Belediyeler ile ortak çalışma yapacağız”

Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin üstesinden geleceklerini belirten Başkan Doğan, “Belediyelerimiz ile de protokol imzalayacağız. Onun da eksikliğini o bölgelerde gördük. İşte protokol imzaladığımız diğer belediyelerden destek alacağız. Hatta bu ekip çalışmamız biraz ilerlediğinde o belediyeden de gelecek arkadaşlarla da ortak bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bu belediyelerimizden bir tanesi de İzmit Belediyesi. Çünkü onlar bu depremi en ağır yaşayanlardan bir tanesi. Ben hepinize ilginiz ve hassasiyetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Güzel bir ekip oluşturacağız”

Eğitimler sonucunda istenilen seviyeye, gerekli bilgiye sahip olunacağını ifade eden AKUT Denizli Ekibi Lideri Cengizhan Öztürk, “Yaşadığımız afet gerçekten çok büyüktü. Büyük bir yıkım oldu. Daha başka afetlerde daha iyi sonuçlar almak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bizim amacımız, daha fazla hayatı kurtarmak, yıkıcı etkiyi en aza azaltmak. AKUT Denizli olarak çok güçlü bir ekibiz. Sizlerle birlikte gücümüze güç katacağız. Önceliğimiz arama kurtarma ekibi kurmak” dedi.